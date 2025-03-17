news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
news_top_970_100
Происшествия 17 марта 2025 20:15

Еще два рыбака утонули сегодня на Каме в Мензелинске

Читайте нас в
Телеграм
Еще два рыбака утонули сегодня на Каме в Мензелинске
Фото: ГУ МЧС России по РТ

На реке Кама в 9 км от Мензелинска спасатели достали из воды и передали полицейским тела двух погибших рыбаков.

«Уважаемые рыбаки! Наступило время завершить зимнюю рыбалку, это смертельно опасно для жизни. Никакой улов не стоит вашей жизни. Берегите себя, будьте осторожны!», – сказала начальник Главного управления МЧС России по РТ Регина Гаязова.

Как сообщили «Татар-информу» в ГУ МЧС России по РТ, личности погибших устанавливаются.

Напрмним, сегодня в Менделеевске около одного из домов на улице Карла Маркса на реке Каме провалился под лед и утонул 73-летний рыбак.

news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
В топе
«Он был командиром от Бога»: в Калининграде похоронили Героя России из Татарстана

«Он был командиром от Бога»: в Калининграде похоронили Героя России из Татарстана

16 марта 2025
Дочь Сары Садыковой: «Секрет долголетия? Я с детства жила в свободе»

Дочь Сары Садыковой: «Секрет долголетия? Я с детства жила в свободе»

16 марта 2025