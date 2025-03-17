Еще два рыбака утонули сегодня на Каме в Мензелинске

Фото: ГУ МЧС России по РТ

На реке Кама в 9 км от Мензелинска спасатели достали из воды и передали полицейским тела двух погибших рыбаков.

«Уважаемые рыбаки! Наступило время завершить зимнюю рыбалку, это смертельно опасно для жизни. Никакой улов не стоит вашей жизни. Берегите себя, будьте осторожны!», – сказала начальник Главного управления МЧС России по РТ Регина Гаязова.

Как сообщили «Татар-информу» в ГУ МЧС России по РТ, личности погибших устанавливаются.

Напрмним, сегодня в Менделеевске около одного из домов на улице Карла Маркса на реке Каме провалился под лед и утонул 73-летний рыбак.