Еще 86 татарстанцев заразились коронавирусом

В Татарстане за сутки выявили 86 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» рассказала пресс-секретарь Управления Роспотребнадзора по Татарстану Миляуша Замалиева.

«На 8 октября зарегистрировали 86 новых случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, по нарастанию в республике — 27 640 случаев», — сообщила спикер.

Под наблюдением врачей остается 4 тыс. жителей, контактных с больными или с подозрением на заболевание. За сутки проведено 8,3 тыс. тестов на коронавирус.

Первый заместитель министра здравоохранения республики Альмир Абашев добавил, что больше всего заболевших в Казани, Набережных Челнах и Рыбно-Слободском районе. За сутки от коронавируса вылечились 36 жителей республики.