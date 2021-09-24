Еще 57 татарстанцев заразились коронавирусом

В Татарстане за сутки выявили 57 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» рассказала заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина.

«За прошлые сутки в Республике Татарстан зарегистрировали 57 новых случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, по нарастанию в республике 26 698 случаев», – сообщила спикер.

Под наблюдением врачей остается 5,3 тыс. жителей контактных с больными или с подозрением на заболевание. За сутки проведено 8,3 тыс. тестов на коронавирус.

Заместитель министра здравоохранения республики Владимир Жаворонков добавил, что за сутки от коронавируса вылечились 36 татарстанцев.