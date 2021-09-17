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Ру Тат
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17 сентября 2021  10:12
Эвелина Киселёва

Еще 54 татарстанца заразились коронавирусом

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В Татарстане за сутки выявили 54 случая заражения новой коронавирусной инфекцией. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» рассказала заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина.

«За прошлые сутки в Республике Татарстан зарегистрировали 54 новых случая заражения новой коронавирусной инфекцией, по нарастанию в республике 26 318 случаев», – сообщила спикер.

Под наблюдением врачей остается 4,8 тыс. жителей контактных с больными или с подозрением на заболевание. За сутки проведено 8,3 тыс. тестов на коронавирус.

Заместитель министра здравоохранения республики Владимир Жаворонков добавил, что за сутки от коронавируса вылечились 38 татарстанцев.

#статистика #Коронавирус
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