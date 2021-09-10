Еще 52 жителя Татарстана заразились коронавирусом

В Татарстане за сутки выявили 52 случая заражения коронавирусом Covid-19. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» рассказала заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина.

«За прошлые сутки в Республике Татарстан зарегистрировали 52 новых случая заражения новой коронавирусной инфекцией, по нарастанию в республике 25 957 случаев», — сообщила спикер.

Под наблюдением врачей остаются 5,1 тыс. жителей РТ, контактных с больными или с подозрением на заболевание. За сутки проведено 8,5 тыс. тестов на коронавирус.

Главный эпидемиолог Минздрава Татарстана Дмитрий Лопушов добавил, что за сутки от Covid-19 вылечились 29 татарстанцев. Всего выздоровели 22,6 тыс. болевших жителей республики.