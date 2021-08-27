Еще 50 татарстанцев заразились коронавирусом

В Татарстане за сутки выявили 50 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» рассказала заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина.

«За прошлые сутки в Республике Татарстан зарегистрировали 50 новых случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, по нарастанию в республике 25 267 случаев», – сообщила спикер.

Под наблюдением врачей остается 4,1 тыс. жителей контактных с больными или с подозрением на заболевание. Проведено 8,3 тыс. тестов на коронавирус.

Замминистра здравоохранения РТ Владимир Жаворонков добавил, что за сутки от коронавируса вылечились 42 татарстанцев, 22,2 тыс. жителей вылечилось всего.