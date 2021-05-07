За сутки еще 33 татарстанца заразились Covid-19

За последние сутки еще 33 татарстанца заразились коронавирусом. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» рассказала заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина.

«За истекшие сутки в Республике Татарстан зарегистрировали 33 новых случая заражения новой коронавирусной инфекцией, по нарастанию в республике 20 703 случая», – сообщила спикер.

По ее словам, за отчетный период специалисты провели почти 8 тыс. тестов на Covid-19. Под наблюдением остаются 3 тыс. контактных с больными и людей с похожими на Covid-19 симптомами.

Заместитель министра здравоохранения РТ Владимир Жаворонков добавил, что от коронавируса за сутки вылечились 23 татарстанца, всего переболели более 17 тыс. жителей республики.