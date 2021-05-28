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Ру Тат
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28 мая 2021  10:26
Эвелина Киселёва

Еще 32 татарстанца заразились Covid-19

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В Татарстане за сутки выявили 32 случая заражения новой коронавирусной инфекцией. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» рассказала заместитель руководителя  Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина.

«За истекшие сутки в Республике Татарстан зарегистрировали 32 новых случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, по нарастанию в республике 21 392 случая», – сообщила она.

По ее словам, за сутки специалисты провели 7,9 тыс. тестов на новую коронавирусную инфекцию. Под наблюдением остаются 2,5 тыс. контактных с больными Covid-19.

Заместитель министра здравоохранения РТ Владимир Жаворонков добавил, что за сутки от коронавируса вылечились 41 татарстанец, всего вылечились больше 18,3 тыс. человек.

#Коронавирус
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