Еще 32 татарстанца заразились Covid-19

В Татарстане за сутки выявили 32 случая заражения новой коронавирусной инфекцией. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» рассказала заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина.

«За истекшие сутки в Республике Татарстан зарегистрировали 32 новых случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, по нарастанию в республике 21 392 случая», – сообщила она.

По ее словам, за сутки специалисты провели 7,9 тыс. тестов на новую коронавирусную инфекцию. Под наблюдением остаются 2,5 тыс. контактных с больными Covid-19.

Заместитель министра здравоохранения РТ Владимир Жаворонков добавил, что за сутки от коронавируса вылечились 41 татарстанец, всего вылечились больше 18,3 тыс. человек.