news_header_top_970_100
Минниханов: День принятия ислама Волжской Булгарией вдохновит нас на новые свершения
Минниханов: День принятия ислама Волжской Булгарией вдохновит нас на новые свершения
Трасса М12 будет адаптирована под проезд беспилотников
Трасса М12 будет адаптирована под проезд беспилотников
Главный санитарный врач Татарстана привилась от коронавируса
Главный санитарный врач Татарстана привилась от коронавируса
Ру Тат
news_header_bot_970_100
21 мая 2021  12:13
Эвелина Киселёва

Еще 30 татарстанцев заразились Covid-19

news_top_970_100

В Татарстане за сутки выявили 30 случаев заражения коронавирусом Covid-19. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» рассказала заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина.

«За истекшие сутки в Республике Татарстан зарегистрировали 30 новых случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, по нарастанию в республике 21 170 случаев», — сообщила спикер.

По словам Авдониной, за сутки специалисты провели 7,8 тыс. тестов на новый коронавирус. Под наблюдением остаются 2,7 тыс. контактировавших с больными Covid-19.

Заместитель министра здравоохранения РТ Владимир Жаворонков добавил, что за сутки от коронавируса вылечились 16 татарстанцев. Всего же от этой болезни вылечились более 18 тыс. человек.

#статистика #коронавирус
news_right_column_240_400_1
news_right_column_240_400_2
news_bot_970_100
Главное