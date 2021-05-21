Еще 30 татарстанцев заразились Covid-19

В Татарстане за сутки выявили 30 случаев заражения коронавирусом Covid-19. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» рассказала заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина.

«За истекшие сутки в Республике Татарстан зарегистрировали 30 новых случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, по нарастанию в республике 21 170 случаев», — сообщила спикер.

По словам Авдониной, за сутки специалисты провели 7,8 тыс. тестов на новый коронавирус. Под наблюдением остаются 2,7 тыс. контактировавших с больными Covid-19.

Заместитель министра здравоохранения РТ Владимир Жаворонков добавил, что за сутки от коронавируса вылечились 16 татарстанцев. Всего же от этой болезни вылечились более 18 тыс. человек.