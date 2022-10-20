Еще в одном торговом центре Казани откроется комната для совершения намаза

21 октября в казанском ЦУМе откроется молельная комната. Она будет располагаться на цокольном этаже, в ней оборудуют отдельные залы для мужчин и женщин и два помещения для омовения. Предполагается, что на цокольном этаже торгового центра акже разместятся мусульманские торговые ряды, сообщает пресс-служба мэрии Казани со ссылкой на Ассоциацию предпринимателей-мусульман РФ.

Это уже десятая молельная комната в Татарстане. Инициативу Ассоциации предпринимателей-мусульман РФ по открытию молельных комнат в торговых центрах в 2020 году поддержал Президент РТ Рустам Минниханов.

В церемонии открытия молельной комнаты планируют принять участие муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин, помощник Президента РТ Фарид Абдулганиев и президент Ассоциации предпринимателей-мусульман РФ Айдар Шагимарданов.

В Татарстане уже активно используются 9 комнат для совершения намаза, 8 из них расположены в Казани. Арендную плату за пользование помещением, финансирование обустройства, комплектование мебелью, проведение косметического ремонта, оплату коммунальных, эксплуатационных и иных услуг берет на себя Ассоциация предпринимателей-мусульман РФ.