Еще три участка в Казани и Пестрецах изымут для строительства Вознесенского тракта

Власти Казани изымают еще три земельных участка для строительства Вознесенского тракта. Они расположены на территории столицы РТ и Пестречинского района, сообщается в сборнике документов и правовых актов исполкома.

Общая площадь участков составляет более 81 тыс. кв. метров. Земли принадлежат управляющей компании «Капитал-Траст-Инвест» Д.У. Закрытым паевым инвестиционным рентным фондом «Казанский земельный инвестиционный фонд».

В постановлении уточняется, что объекты недвижимости, расположенные на этих участках, не подлежат изъятию. Планируется, что этих землях дорожники будут складировать строительные и другие материалы, установят ограждения, бытовки и навесы, хранить строительную технику.

Вознесенский тракт должен стать пятой «вылетной» магистралью Казани. Его строительство и введение позволит разгрузить Мамадышский тракт: новая дорога примет транспортный трафик с прилегающих жилых микрорайонов Азино, Горки, Салмачи, Вознесенское и Привольный.