Еще три федеральных проекта включены в нацпрограмму «Цифровая экономика»

Количество федеральных проектов в нацпрограмме «Цифровая экономика» увеличилось до десяти, об этом сообщает Минцифры РФ.

В составе нацпрограммы появились новые федеральные проекты, связанные с цифровыми услугами и онлайн сервисами, кадровым потенциалом IT-отрасли и обеспечением доступа в интернет с помощью спутниковой связи.

«Теперь в составе нацпрограммы 10 федеральных проектов, которые охватывают развитие инфраструктуры, безопасную цифровизацию, законодательные инициативы и образование в сфере IT», — уточняют в ведомстве.

Государственные услуги, которые пользуются наибольшим спросом у граждан, планируется оцифровать к 2024 году. Массовые услуги будут оказываться онлайн в 60% случаев.

240 тысяч школьников к 2024 году на бесплатных двухлетних курсах смогут изучить языки программирования. Студенты по ИТ-профилю смогут получить дополнительную квалификацию. Для этого создадут «цифровые кафедры» более чем в 100 вузах, где смогут отучиться более 610 тысяч человек.

В 2024 году интернетом обеспечат все новостройки, а также населенные пункты, в которых проживают больше двух тысяч человек. Сеть LTE.появится на 80% федеральных дорог.