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Здоровье
27 декабря 2021  12:24

Еще сто татарстанцев заболели коронавирусом

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В Татарстане выявили сто новых случаев коронавируса, все контактные. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава РТ. 

«38 человек госпитализировано, 62 получают лечение на дому», — говорится в сообщении. 

Половина случаев приходится на Казань. Еще 14 заболевших выявили в Набережных Челнах, среди районов больше всего заразившихся зарегистрировано в Нижнекамском (пять), по три — в Бугульминском, Буинском, Верхнеуслонском, Кукморском. 

С начала пандемии Covid-19 заболели 42,3 тыс. жителей республики, выздоровели 35,9 тыс.

#коронавирус
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