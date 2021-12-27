Еще сто татарстанцев заболели коронавирусом

В Татарстане выявили сто новых случаев коронавируса, все контактные. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава РТ.

«38 человек госпитализировано, 62 получают лечение на дому», — говорится в сообщении.

Половина случаев приходится на Казань. Еще 14 заболевших выявили в Набережных Челнах, среди районов больше всего заразившихся зарегистрировано в Нижнекамском (пять), по три — в Бугульминском, Буинском, Верхнеуслонском, Кукморском.

С начала пандемии Covid-19 заболели 42,3 тыс. жителей республики, выздоровели 35,9 тыс.