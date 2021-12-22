Еще шесть человек скончались в Татарстане от коронавируса

Еще шесть жителей Республики Татарстан стали жертвами коронавирусной инфекции — двое мужчин и четыре женщины. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава республики.

«Зарегистрировано шесть случаев смерти от коронавирусной инфекции в Татарстане», — сообщили в ведомстве.

От Covid-19 скончались мужчины 1951 и 1961 годов рождения, женщины 1957, 1934, 1963 и 1939 годов рождения.

«Причины смерти установлены в результате патологоанатомической экспертизы. Вирус идентифицирован», — проинформировали в министерстве.

Таким образом, в Татарстане общее число официально зарегистрированных жертв Covid-19 на 22 декабря достигло 1395 человек.