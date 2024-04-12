Еще раз о наследии Золотой Орды: «Мы все находим свое место»

Рифкат Минниханов

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Все дороги ведут в Орду

Президент Академии наук РТ Рифкат Минниханов, открывавший обсуждение, заявил, что сегодня тема золотоордынских исследований востребована как никогда. Причину такого ажиотажа он видит в культурно-историческом контексте этого государства, заложившего основы татарского и казахского народов. При этом президент АН РТ отметил, что несмотря на одну из ключевых ролей в тюркской истории, Золотая Орда была не единственным кочевым государством, участвовавшим в формировании степных народов.

«Тюркские племена не просто освоили степную Евразию, они создали выразительную цивилизацию со своими особенностями в хозяйстве, быте и духовной культуре. Важную роль в развитии наших народов сыграли держава Хунну, Тюркские каганаты и, конечно же, Золотая Орда», – подчеркнул Минниханов. Он также акцентировал внимание на том, что «приватизация» наследия Золотой Орды ее потомками недопустима – «мы все двигаемся в одном направлении», и что всем нам нужно искать и находить свое место в этом наследии.

Радик Салихов Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

С мнением своего руководителя согласился директор Института истории им. Ш. Марджани Радик Салихов. Он добавил, что история древних тюркских, а также ордынских и постордынских стран - одно из главных направлений работы его института с зарубежными коллегами. «Средневековая история степной Евразии – очень непростое явление, в котором заложена масса противоречивых и фундаментальных проблем. Над их решением бьются археологи, культурологи, историки и т.д.», – отметил Салихов.

Казахстанский интерес

Рифкат Минниханов добавил к этому, что проблемами исследований степной Евразии будет заниматься созданный в ноябре прошлого года Академией наук РТ «Международный центр исследования истории и культуры народов степной Евразии. Напомним, что его создание было анонсировано на конференции «Актуальные проблемы истории и культуры народов степной Евразии».

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Центр появился «благодаря» спору между татарстанскими и башкирскими исследователями по вопросу культурной принадлежности Чишминских мавзолеев в Чишминском районе Башкортостана. Надо отметить, что он достаточно быстро собрал под своим крылом ведущих мировых специалистов. Президент АН РТ выразил надежду, что татарско-казахское сотрудничество в том числе при поддержке центра выйдет на новый уровень.

Такую же надежду выразил и Генеральный консул Казахстана в Казани Ерлан Искаков. Он отметил, что сегодня невозможно объективно изучать историю Казахстана без понимания вклада Золотой Орды в становление постордынских государств. «Золотая Орда стала государством, давшим импульс для формирования Казахского, Казанского, Астраханского и других ханств», – подчеркнул консул. Сегодняшнюю актуальность исследований золотоордынской тематики Искаков связывает с табуированием любых научных изысканий по этой теме в советский период.

Ерлан Искаков Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Опальное государство

Действительно, если посмотреть на публикационную активность последних лет, можно с уверенностью сказать: мы становимся свидетелями золотоордынского историографического ренессанса. Вообще, исследование Улуса Джучи началось в XIX веке с подачи иностранных ученых. По мнению собравшихся, XIX век в истории отечественного и зарубежного джучиведения был периодом сбора источников и их обобщения. Лишь в начале XX столетия, когда собралась достаточно серьезная информационная база, ученые приступили к написанию работ, конкретизирующих бытование и структуру этого государства.

Так бы и исследовалась Золотая Орда отечественными авторами, но грянула Октябрьская революция. В советский период тема стала неудобной, а ее исследователи подверглись гонениям. В те времена трансформации бывшего пространства Российской империи в СССР Орду можно было упоминать лишь в негативном ключе – как феодальное государство, паразитировавшее на местном населении.

Жаксылык Сабитов Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Ирония судьбы

Золотую Орду в памяти народа нужно было «спасать», и по иронии судьбы эта роль выпала Едигею (Идегею) – исторической личности, внесшей не последнюю лепту в падение этого государства. Доктор политических наук Жаксылык Сабитов рассказал, что эпос «Идегей» начал записываться лишь в XIX веке. В начале XX столетия было три его варианта, которые позже свели в единое произведение. И чтобы рассказ о беклярбеке увидел свет, ученые пошли на небольшую хитрость: Едигей преподносился как народный борец с прогнившей властью ханов-эксплуататоров.

При такой подаче сюжет «зашел» партийному руководству, но лишь на время. Эпос все-таки запретили, и татарская, казахская, башкирская и каракалпакская интеллигенция, двигавшая его в народ, попала под раздачу. Сабитов отметил, что каракалпакам досталось меньше всего. Связывает он это с тем, что они были автономией в составе Узбекистана, и партийному руководству было просто лень разбираться с ними.

Ильнур Миргалеев Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Тайна происхождения Джучи

Из-за белых пятен в истории Казахстана и возник неподдельный интерес к Орде у исследователей из Центральной Азии. В частности - к основателю этого средневекового государства хану Джучи. И дело не в выдающихся качествах монгольского полководца, а в тайне его происхождения.

Кандидат исторических наук Ильнур Миргалеев поделился, что существует несколько версий рождения Джучи. Согласно первой, он действительно сын Чингисхана и его законный наследник. Согласно второй, Джучи был отчасти меркитом (меркиты - племя, враждовавшее с Чингисханом, – прим. «МТ»). Одним из доказательств этой версии служит описание драки Джучи и Чагатая. Миргалеев рассказал, что на семейном совете Чагатай назвал Джучи меркитом, из-за чего последний с яростью набросился на брата.

Владислав Безменов, «Миллиард. Татар»