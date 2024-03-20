Еще пять резидентов начнут работу в Зеленодольском районе в этом году

Число резидентов ТОСЭР «Зеленодольск» должно увеличиться до тридцати в этом году. Об этом на объединенной сессии города и района доложил руководитель исполкома района Зульфат Хабибуллин.

«Планы 2024 года — привлечь еще пять новых резидентов. Это предприятия „Тесла“, „Е-сом“, „ЗГО“, „ЗВО“, „Ирбис“», — поделился планами докладчик.

Предприятия будут заниматься ремонтом машин и оборудования, производством весов и системами взвешивания, реализацией материалов для строительства дорог, цемента, бетона и раствора.

Ожидается, что по итогам 2023 года объем инвестиций составит порядка 17 млрд рублей (115% к уровню прошлого года).

На сумму более 780 млн рублей реализованы инвестиционные программы предприятий: завода имени Серго, завода имени Горького, Зеленодольского ПТС, комбината «Майский», молочно-перерабатывающего комбината.

Порядка 3,3 млрд рублей — средства резидентов ТОСЭР. Свою деятельность здесь осуществляют 25 резидентов. По итогам 2023 года их налоговые поступления в местный бюджет составили 911 млн рублей.

Что касается среднего и малого бизнеса, то в Зеленодольском районе зарегистрирован 16 751 субъект МСП с учетом самозанятых, в которых работают порядка 27 тыс. человек. Доля малого бизнеса в ВТП района — 24,7%, или 17 млрд рублей.

«В целом деловая активность предпринимательского сообщества возрастает. С начала года проведено 13 встреч с бизнесом, формат мероприятия обсуждается заранее, к участию привлекают актуальных спикеров», — сообщил Зульфат Хабибуллин.

Всего на территории района 17 действующих и создаваемых промышленных парков, где ведут деятельность 125 резидентов.

В 2023 году появилось четыре новых парка: Тура 2.0, «Турбина», «Весна 2.0» и парк «М7 2.0». Объем заявленных инвестиций 38 млрд рублей с созданием до 7 тысяч рабочих мест.

На маркетплейсах свою продукцию реализуют 2103 производителя и продавца из района. Благодаря этой отрасли на 40% увеличился оборот розничной торговли и сейчас составляет 27 млрд рублей. В целом электронная торговля формирует более 20% доходов, а компании входят в десятку крупнейших налогоплательщиков района.