Открытость и прозрачность станет трендом: власти Татарстана осваивают социальные площадки

В Татарстане завершается массовый переход министерств и ведомств на новые площадки мессенджеров и соцсетей. Замруководителя обособленного подразделения АНО «Диалог Регионы» Эмилия Хакимуллина рассказала «Татар-информу», как органы власти осваивают новые площадки в цифровом формате.

После того как суд признал Instagram экстремистской соцсетью, органы власти стали активно осваивать другие площадки. Предпочтение отдается «ВКонтакте» и телеграм-каналам Фото: © «Татар-информ»

Органы власти отдают предпочтение российским площадкам

Эмилия Хакимуллина напомнила, что органы власти Татарстана ранее работали в трех социальных сетях: это «ВКонтакте», «Одноклассники» и Instagram* (соцсеть, признанная в России экстремистской).

После того как Тверской суд Москвы признал американскую компанию, которая владеет данной соцсетью, экстремистской, органы власти оперативно заблокировали свои аккаунты на этой площадке. Так же поступили и руководители — главы муниципальных образований.

По словам Хакимуллиной, на данной площадке присутствовали порядка 33 руководителей. «Они тоже заблокировали свои аккаунты и больше там не работают. В условиях, когда Роскомнадзор признал эту сеть экстремистской, было бы странно, если бы власть, используя VPN или какие-либо другие устройства, работала и транслировала бы свои мысли там. Это решение вполне объяснимо», — отметила собеседница агентства.

Сейчас представители органов власти и муниципалитетов отдают свое предпочтение российским площадкам. Это уже известные «Одноклассники» и «ВКонтакте», также идет тестирование «Яндекс.Дзена» и «Яппи». Последняя соцсеть так же многоформатна, как и «ВКонтакте»: помимо текстовых постов здесь можно загружать фото, видео, проводить прямые эфиры. Эту площадку осваивает мэрия Казани, заповедники Татарстана, парки и скверы республики. Главы районов также изучают эту площадку для диалога с жителями. Параллельно с этим чиновники продолжают тестировать проведение прямых эфиров во «ВКонтакте» и общаться со своими подписчиками.

«ВКонтакте» представляет собой экосистему, и аудитории бывает сложно перестроиться на эту сеть из-за ее многофункциональности Фото: pixabay.com

«С точки зрения коммуникации с органами власти жители ничего не потеряли, так как основной поток обращений и комментарии, которые поступали от населения по решению каких-либо вопросов, шел именно во „ВКонтакте“. Сейчас органы власти также тестируют проведение прямых эфиров во „ВКонтакте“, с этим никаких сложностей тоже нет. Руководители понимают, что чем больше форм, форматов и платформ используется в работе, тем лучше», — поделилась Хакимуллина.

Если сравнивать две самые популярные российские соцсети сегодня — во «ВКонтакте» и «Одноклассники», то в разных районах республики по-разному отдают предпочтение той или иной социальной сети. Например, в Чистополе и Елабуге по количеству подписчиков и уровню реакции долгое время в топе были «Одноклассники», сейчас наблюдается плавный переход аудитории и во «ВКонтакте».

Однако наибольшее количество подписчиков было у запрещенной социальной сети в силу востребованности моноформата. «ВКонтакте» представляет собой экосистему, и аудитории бывает сложно перестроиться на эту сеть из-за ее многофункциональности, хотя изначально на данной площадке присутствовали все руководители и она была лидером по количеству запросов и комментариев. «Надеюсь, мы быстро нарастим эти цифры. Как только нарастим недостающую аудиторию, обязательно расскажем, как органы власти смогли адаптироваться под эту систему», — пообещала собеседница агентства.

На первый план выходит Telegram

Как канал для взаимодействия с аудиторией в Telegram существовал и ранее, но власти редко пользовались этой возможностью. Сейчас собственные телеграм-каналы есть почти у всех глав муниципалитетов.

Один из самых успешных примеров — это пример главы Альметьевсксого района, который за две недели собрал более 2,5 тыс. подписчиков Фото: скриншот

«Один из самых успешных примеров — это пример главы Альметьевского района, который за две недели собрал более 2,5 тыс. подписчиков. Тимур Нагуманов проводит прямые трансляции параллельно как во „ВКонтакте“, так и в Telegram, общается с жителями, уточняет, какой формат для них наиболее подходящий. Поэтому можно сказать, что наши органы власти быстро перестроились на новый формат работы», — отметила представительница АНО «Диалог Регионы».

По словам Хакимуллиной, сейчас коммуникация с органами власти перешла в цифровой формат. «Интернет-площадки и социальные сети наиболее удобны для взаимодействия. Сейчас нет возросшего количества обращений, но органы власти ощущают давление со стороны общественности, у которой есть некое непонимание происходящих процессов. Что касается открытости, то чиновники максимально используют различные форматы общения. Иногда публикуют личные кадры, рассказывают, как проводят время, о своем хобби.

Параллельно с этим население продолжает получать ответы на свои вопросы. Иногда за руководителей это делают пресс-службы или специалисты, которые работают в социальных сетях. И тут же не важно, когда житель получает решение своего вопроса непосредственно от руководителя или от людей, которые работают в этой системе. Вся работа налажена», — поделилась собеседница «Татар-информа».

Если при проведении прямого эфира привыкли ставить телефон вертикальным образом, то во время трансляции «ВКонтакте» гаджет необходимо держать горизонтально Фото: скриншот видео

Несмотря на успешное освоение площадок, у чиновников при переходе порой возникали и технические сложности. Например, если при проведении прямого эфира они привыкли ставить телефон вертикальным образом, то во время трансляции «ВКонтакте» гаджет необходимо держать горизонтально.

«Во время трансляции в одном из районов поняли, что прямой эфир идет не очень правильно, они его завершили, переставили телефон и заново начали. Естественно, такие моменты могут быть. На самом деле, когда такое происходит, это указывает на жизненность ситуации. Все мы люди, все мы учимся», — заметила Хакимуллина.

«Жители задают разные вопросы — от уборки снега до открытия шаурмичных»

По словам представительницы АНО «Диалог Регионы», одним из интересных явлений в Татарстане является то, что жители республики готовы менее делиться своими «лайками» и комментариями, чем в соседних регионах. С чем связан такой факт, не ясно, но он есть, утверждает собеседница агентства.

Также любопытен тот факт, что пресс-секретари муниципальных образований заводят свои телеграм-каналы. «Таким образом, они выступают мини-лидерами общественного мнения, а где-то и не „мини“, где они также могут протранслировать оперативную информацию. Это очень интересная практика», — поделилась руководитель.

Отличен опыт ведения каналов у крупных лечебных учреждений республики, в частности РКБ и ДРКБ Фото: скриншот

Большой интерес вызвал глава Дрожжановского района, который вел в запрещенной социальной сети опросы граждан — рубрику под названием «Задай вопрос главе», теперь он перенес эту практику на площадку во «ВКонтакте». Жители задают самые разные вопросы — от уборки снега до открытия шаурмичных. Глава отвечает на вопросы в течение дня. «Это ведь один человек задал вопрос, а ответ посмотрело 5 тысяч! Таким образом, в неделю на прежней площадке администрация отрабатывал 250 вопросов. Надеюсь, выйдут на такой же показатель во „ВКонтакте“», — добавила Хакимуллина.

Отличен опыт ведения каналов у крупных лечебных учреждений республики, в частности РКБ и ДРКБ, которые используют различные форматы, показывают клипы, операции. «На самом деле, у них огромные просмотры. С площадки TikTok они перешли в клипы, их продолжают смотреть.

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Прекрасно продолжают работать районы Казани в телеграм-канале Фото: скриншот

Прекрасно продолжают работать районы Казани в телеграм-канале. У них чат-боты и стикерпаки, все есть, они пробуют различные форматы, снимают клипы. Людям нравится, они реагируют, ставят лайки. В начале этого года главы четырех районов Казани сделали итоговый отчет, отчитавшись по очереди по вопросам населения. Это прекрасная практика, которая не позволяет игнорировать вопросы жителей, а задает еще больше открытости и прозрачности власти, которая становится трендом этого и последующих годов», — заключила собеседница «Татар-информа».

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Список социальных сетей и телеграм-каналов можно посмотреть на сайте Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям.