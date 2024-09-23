Еще полсотни автобусов НЕФАЗ поступят в Казань до конца сентября

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Еще 50 низкопольных газомоторных автобусов НЕФАЗ поступят в Казань до конца сентября. Об этом сообщается в телеграм-канале ПАО «КАМАЗ».

«Следующая партия из 50 единиц НЕФАЗ-5299-40-57 поступит в Казань до конца месяца», – сообщается в телеграм-канале.

Первая партия из 20 автобусов производства КАМАЗ поступила на базу «ПАТП №2» на прошлой неделе. Новые автобусы осмотрел мэр Казани Ильсур Метшин, сообщила пресс-служба исполкома.

Новые низкопольные газомоторные автобусы вмещают 96 человек. Танспорт оснащён кондиционерами, системами видеонаблюдения, USB-розетками, медиасистемой с салонным экраном.

Предназначенные для Казани автобусы оснащены двумя дополнительными газовыми баллонами, благодаря чему водители будут отрабатывать смену без заезда на дозаправку. Для безопасности в автобусах имеются датчики утечки газа. В числе преимуществ также – большой срок эксплуатации и наличие сервисной службы в Татарстане.

К слову, в 2020 году «КАМАЗ» уже поставил в столицу Татарстана свыше 70 аналогичных газомоторных автобусов НЕФАЗ. Всего до 2024 года в Казани начнут курсировать 157 новых НЕФАЗов, они выйдут на линию взамен устаревших.