Еще одну церковь в Татарстане включат в реестр объектов культурного наследия

Скриншот: https://okn.tatarstan.ru/akti-gike-o-vklyuchenii-obektov-v-reestr.htm

Введенскую церковь в селе Хохлово Высокогорского района включат в реестр объектов культурного наследия. Положительными результатами историко-культурной экспертизы поделился Комитет РТ по охране объектов культурного наследия.

Первое здание Введенской церкви — деревянное, было построено в 1704 году, а в 1770-1780 годах на ее месте возвели кирпичный храм — памятник архитектуры в стиле русского барокко. Церковь была закрыта в 1939 году, в советские годы использовалась в качестве зернохранилища.

В настоящее время здание не используется, находится в заброшенном состоянии и требует проведения работ для его сохранения. В то же время оно имеет высокую сохранность исторической объемно-пространственной композиции, подлинных конструкций и материала. Благодаря этому церковь может считаться источником объективной и достоверной информации об уровне архитектуры второй половины XVIII века, вкусах заказчиков того времени. Это позволяет отнести здание к региональной категории историко-культурного значения.