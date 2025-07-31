Еще одна страна признала новые регионы частью России

Правительство Никарагуа официально признало Донецкую и Луганскую народные республики, а также Херсонскую и Запорожскую области частью Российской Федерации. Об этом сообщает РБК.

Президенту России Владимиру Путину направили послание от имени сопрезидентов страны – Даниэля Ортеги и Росарио Мурильо.

В документе говорится, что власти и народ Никарагуа полностью поддерживают и признают указанные регионы как неотъемлемую часть российской территории. Также в послании выражена солидарность с российскими гражданами. Руководство латиноамериканской страны выразило уверенность в победе России «над силами зла и гегемоническими державами», а также в успешной реализации целей специальной военной операции.

Ранее, в июне 2025 года, специальный представитель Президента Никарагуа Лауреано Факундо Ортега Мурильо во время выступления на Евразийском экономическом форуме в Минске заявил, что страна поддерживает Россию в противостоянии «фашизму на Украине», который, по его словам, поддерживается НАТО.

Напомним, что Донецкая, Луганская, Запорожская и Херсонская области были включены в состав России по итогам референдумов, проведённых в сентябре 2022 года. Украина не признала результаты голосования и расценила присоединение этих территорий как нарушение государственного суверенитета.

Никарагуа признала независимость ДНР и ЛНР еще в феврале 2022 года. Аналогичную позицию заняли Сирия, КНДР, а также частично признанные Абхазия и Южная Осетия. Большинство государств – членов ООН продолжают поддерживать территориальную целостность Украины.