Еще одна партия контрактников отправилась на СВО из Нижнекамска

В Нижнекамске еще 11 местных жителей подписали контракт с Министерством обороны и накануне отправились к местам службы. Они будут служить в подразделениях Центрального военного округа, в том числе участвовать в спецоперации.

Солдат провожали семьи и родственники, желали им крепкого здоровья, удачи и скорейшего возвращения с победой. В свою очередь, родные пообещали ждать их и всегда помогать с гуманитарным грузом.

«Мы гордимся вами очень сильно! Спасибо вам за отвагу, мужественность. Победа будет за нами», — такие теплые пожелания звучали нижнекамским мужчинам.

Напутственные слова сказали руководитель исполкома района Роман Булатов, военком города Газинур Ситдиков, священнослужители и ветераны боевых действий.

«Наш наказ будет таков: выполнить поставленные задачи и вернуться в наш город — любимый Нижнекамск! И чтобы вас также встретили. Удачи, ребята! Мы за вас будем молиться — все, без исключения! Мы с вами всегда», — произнес военком.

Специальная военная операция проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля прошлого года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

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