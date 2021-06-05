Еще одна компания потребовала взыскать долги «Татдорстроя» с Равиля Зиганшина

Конкурсный управляющий стройкомпании ООО «СК «Татдорстрой» сообщил о требовании привлечь к субсидиарной ответственности Равиля Зиганшина. Соответствующее заявление в Арбитражный суд Татарстана направило ООО «МК-Логистика».

Арбитраж рассмотрит его вместе с аналогичным требованием ООО «Стальмонтаж-Электросталь», следует из сообщения, опубликованного в реестре сведений о банкротстве.

Конкретный размер претензий к депутату Госсовета РТ Равилю Зиганшину не указан, однако в заявлении говорится, что кредитор требует «отнесения убытков на контролирующее лицо должника».

«Татдорстрой», строивший стадион «Самара Арена» к ЧМ-2018, был признан банкротом в июле 2019 года. Объем долгов компании оценивался в 414 млн рублей. Еще в прошлом году ООО «Стальмонтаж-Электросталь», как основной кредитор застройщика, попыталось привлечь Равиля Зиганшина к субсидиарной ответственности.