На Орловском кольце в Набережных Челнах появится двухуровневая развязка
В Набережных Челнах на Орловском кольце планируется построить двухуровневую развязку. Об этом пишут «Челнинские известия».
Дорога, соединяющая Новый город и трассу М7 «Волга», пройдет под кольцом, по ней можно будет уехать в направлении Уфы, отмечает издание.
Проект двухуровневой дорожной развязки продемонстрировал главный автоинспектор Автограда Радий Кадиков.
Начало строительства развязки запланировано на 2022 год. Необходимое финансирование поступит из федерального бюджета.