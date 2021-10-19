На Орловском кольце в Набережных Челнах появится двухуровневая развязка

В Набережных Челнах на Орловском кольце планируется построить двухуровневую развязку. Об этом пишут «Челнинские известия».

Дорога, соединяющая Новый город и трассу М7 «Волга», пройдет под кольцом, по ней можно будет уехать в направлении Уфы, отмечает издание.

Фото: © «Челнинские известия»

Проект двухуровневой дорожной развязки продемонстрировал главный автоинспектор Автограда Радий Кадиков.

Начало строительства развязки запланировано на 2022 год. Необходимое финансирование поступит из федерального бюджета.