Еще одна деревня Актанышского района присоединилась к плетению сетей для бойцов СВО

Фото: Юлай Низаев

В селе Зубаирово Актанышского района РТ, в местном сельском клубе, организовали площадку, где плетут маскировочные сети для участников СВО. Инициатива принадлежит заведующей клубом Гулюсе Габидиновой, ее супругу, художественному руководителя учреждения Ленару Габидинову.

«Сеть получилась примерно 20 кв. метров. У нас деревня небольшая, живут примерно 120 человек. Но односельчане всегда активны и живут дружно», — рассказала Гулюса.

Стоит отметить, что волонтеры смогли сплести такой объем масксети всего за один день.

Фото: Юлай Низаев

Как говорят участники СВО, масксети, специальные маскировочные костюмы, защитные покрывала от тепловизоров — важнейший расходный материал, необходимый на передовой всем, независимо от того, пехота это, танкисты или штурмовики. Сеть требуется постоянно и в большом количестве.

Специальная военная операция проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля прошлого года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

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