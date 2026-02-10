Еще один участник покушения на генерала Алексеева задержан ФСБ

Еще один соучастник покушения на генерал-лейтенанта Владимира Алексеева задержан ФСБ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ведомства.

Третьим соучастником оказался Павел Васин, сын ранее арестованного Виктора Васина. Он помогал вести слежку, предоставив автомобиль, а также видеорегистратор и трекер. Кроме того, он оказывал помощь в поиске адресов и автомобилей других интересующих СБУ потенциальных жертв.

Задержанный дал признательные показания и рассказал, что слежка велась еще за двумя сотрудниками Министерства обороны РФ.