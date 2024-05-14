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«Еще один! Стреляй!»: эмоциональное видео захвата позиций ВСУ в Харьковской области (18+)
Эмоциональными кадрами ближнего боя во время захвата позиций ВСУ в Харьковской области российскими бойцами поделился в своем телеграм-канале военный корреспондент Александр Симонов.
«Кадры штурма опорника ВСУ бойцами нашей 6-й армии, Харьковская область. Обратите внимание на прямую радиосвязь между штурмовиками и оператором БПЛА, который в онлайн-режиме корректирует их действия, подсказывая где и что делает противник», – прокомментировал видео журналист.
Специальная военная операция проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля прошлого года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых — создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
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