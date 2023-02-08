Еще один самолет с российскими спасателями и врачами вылетел в Турцию

В Турцию направилась еще одна бригада российских спасателей, а также 11 медиков, которые помогут в ликвидации последствий землетрясения. Об этом со ссылкой на МЧС РФ сообщает РИА Новости.

«Самолет Ил-76 МЧС России вылетел в Турецкую Республику со вторым эшелоном аэромобильной группировки», — говорится в сообщении.

На борту находятся 50 спасателей и 11 медиков.

Напомним, что во время телефонного разговора Президент России Владимир Путин предложил турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану задействовать МЧС РФ в ликвидации последствий землетрясения. После этого в Турцию было направлено более 100 спасателей и мобильный госпиталь.