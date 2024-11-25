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Происшествия 25 ноября 2024 12:08

Еще один самолет авиакомпании «Азимут» совершил аварийную посадку

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Еще один самолет авиакомпании «Азимут» совершил посадку в международном аэропорту Красноярска с неисправностью гидравлики передней стойки шасси

Как сообщают РИА Новости, борт не запрашивал аварийную посадку. Экипаж самолета запросил штатную посадку и объявил о неисправности.

Рейс следовал по маршруту Минеральные Воды – Уфа – Красноярск. Пострадавших нет.

Кроме того, в минувшее воскресенье в одном из самолетов этой авиакомпании начался пожар после посадки. В Росавиации сообщали, что пострадавших после посадки самолета нет. Аварийно-спасательной команде аэропорта удалось быстро потушить возгорание самолета.

Самолет летел из Сочи в Анталью.

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