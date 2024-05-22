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Еще один ретротрамвай появится летом на Аллее славы «Метроэлектротранса»
В честь 125-летия регулярного движения трамвая в Казани «Метроэлектротранс» летом установит на Аллее славы отреставрированный ретротрамвай МТВ-82 1953-го года выпуска. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия.
«Сохранилось лишь восемь таких музейных трамваев в мире. Нам удалось найти кузов вагона в городе Волчанске Свердловской области, где он использовался в качестве склада. Приобрести его помог мэр города, который созвонился по этому вопросу с губернатором региона. Это будет еще один экспонат на Аллее славы», – рассказали в пресс-службе МУП «Метроэлектротранс».
Реставрация вагона ведется в трамвайном ДЕПО силами работников. Сейчас производится покраска кузова, восстанавливаются сиденья. Все работы планируется завершить до конца июня.
Сегодня трамвайная система в Казани состоит из девяти действующих маршрутов. В трамвайном ДЕПО работают 396 человек. На его балансе 106 единиц транспорта.
По данным предприятия, в прошлом году трамваями перевезено более 16 млн пассажиров.
Всего в юбилейный год казанского трамвая запланировано несколько праздничных мероприятий. В частности, состоится Российская конференция с участниками МАПГЭТ, запущен конкурс детского рисунка «Трамвай будущего в городе Казани», разработана фирменная эмблема к юбилею трамвая, которая будет размещена на электротранспорте.
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