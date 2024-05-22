Еще один ретротрамвай появится летом на Аллее славы «Метроэлектротранса»

Фото: пресс-служба МУП «Метроэлектротранс»

В честь 125-летия регулярного движения трамвая в Казани «Метроэлектротранс» летом установит на Аллее славы отреставрированный ретротрамвай МТВ-82 1953-го года выпуска. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия.

«Сохранилось лишь восемь таких музейных трамваев в мире. Нам удалось найти кузов вагона в городе Волчанске Свердловской области, где он использовался в качестве склада. Приобрести его помог мэр города, который созвонился по этому вопросу с губернатором региона. Это будет еще один экспонат на Аллее славы», – рассказали в пресс-службе МУП «Метроэлектротранс».

Реставрация вагона ведется в трамвайном ДЕПО силами работников. Сейчас производится покраска кузова, восстанавливаются сиденья. Все работы планируется завершить до конца июня.

Сегодня трамвайная система в Казани состоит из девяти действующих маршрутов. В трамвайном ДЕПО работают 396 человек. На его балансе 106 единиц транспорта.

По данным предприятия, в прошлом году трамваями перевезено более 16 млн пассажиров.

Всего в юбилейный год казанского трамвая запланировано несколько праздничных мероприятий. В частности, состоится Российская конференция с участниками МАПГЭТ, запущен конкурс детского рисунка «Трамвай будущего в городе Казани», разработана фирменная эмблема к юбилею трамвая, которая будет размещена на электротранспорте.