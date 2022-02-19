Дубайская пальма в «Большом Зеленодольске»: острова под Казанью отдадут под рекреацию

Развитие под Казанью комплексной жилой застройки, строительство логоцентров и новых зон для отдыха обсудили на сессии Зеленодольского района. Участником заседания стал Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин.

Развитие под Казанью комплексной жилой застройки, строительство логоцентров и новых зон для отдыха обсудили сегодня в Зеленодольске Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

«Дальнейшие перспективы в сфере строительства мы связываем с проектом “Большой Зеленодольск”»

Глава Зеленодольского района Михаил Афанасьев сообщил, что в районе ежегодно строится около 100 тыс. кв. метров жилья. В будущем цифры будут расти.

«Дальнейшие перспективы в сфере строительства мы связываем с проектом “Большой Зеленодольск”. Выполнены расчеты по площадям застройки, объектам инженерной инфраструктуры, социальным объектам и транспортным магистралям», – проинформировал он.

По словам Афанасьева, на площади в 10 тыс. гектаров запланировано строительство более 5 млн кв. метров жилья и объектов социально-деловой сферы. «Численность жителей составит 180 тыс. человек. Фактически это будет еще один Зеленодольский район», – подчеркнул он.

Руководитель муниципалитета заметил, что помимо жилья и социальных объектов в границах «Большого Зеленодольска» будут созданы «места приложения трудовой силы». Ими станут индустриальные парки и промышленные площадки, которые уже построены или только проектируются.

К примеру, разрабатывается проект нового индустриального парка площадью 300 га вдоль трассы М7 – между поселком Новониколаевский и предприятием «ОКБ Союз». Построить его планируется с привлечением технополиса «Химград».

Частный индустриальный парк в Зеленодольске создает предприниматель Тимур Егоров. «В планах строительство производственных корпусов на 25 тыс. квадратных метров и жилого квартала общей площадью 156 тыс. квадратных метров с объектами социальной инфраструктуры», – отметил глава района.

Более того, расширяется на 13 гектаров территория индустриального парка «М7». В настоящее время здесь 53 резидента, создано 530 высокотехнологичных рабочих мест, инвестировано 4,5 млрд рублей.

«Мы провели инвентаризацию свободных муниципальных земель в сельских поселениях. Выявлено около тысячи гектаров с доступной инженерной и транспортной инфраструктурой. На этой территории проектируются шесть промышленных площадок. Две первые появятся в Нурлатском поселении», – сообщил Афанасьев.

Участником заседания стал Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

«Одной из основных точек роста мы видим проект Свияжского межрегионального мультимодального логистического центра»

Михаил Афанасьев рассказал, что резидентами ТОСЭР «Зеленодольск» на данный момент стали 25 компаний, создано 11,5 тыс. рабочих мест и вложено около 8 млрд рублей.

В настоящее время резидент ТОСЭР – компания «Дарпикс» завершает строительство завода по выпуску одноразовой медицинской одежды по уникальной технологии ультразвукового скрепления швов и деталей. Уже в этом году предприятие начнет работу. Его мощность составит до 4 млн единиц изделий в год. Компании «Саэльра» и «Итле Китчен» строят фабрики по производству пищевых полуфабрикатов. Ввод производств также запланирован на этот год.

«Одной из основных точек роста экономики района мы видим проект Свияжского межрегионального мультимодального логистического центра», – подчеркнул глава района.

По его словам, в этом году свою первую очередь здесь запустит компания «Казань Экспресс», начнет работу завод «Выбор Поволжье», завершит проектирование элеватор «Август Агро». «Рассчитываем, что в течение трех лет в Свияжском межрегиональном мультимодальном логистическом центре будет создано порядка 15 тыс. рабочих мест», – заявил докладчик.

Афанасьев отметил, что особое место среди поселений Зеленодольского района занимает поселок городского типа Васильево. Сейчас здесь активно идет строительство промышленной площадки «Весна» на территории бывшего Лесокомбината.

«Там уже появился первый резидент – компания “Сэнд”. Еще три компании ведут подготовительные работы для начала производственной деятельности. Здесь планируется создать 400 рабочих мест. Это будет самый крупный работодатель в поселке Васильево», – сказал он.

Михаил Афанасьев рассказал, что резидентами ТОСЭР «Зеленодольск» на данный момент стали 25 компаний, создано 11,5 тыс. рабочих мест и вложено около 8 млрд рублей Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

«Наш район единственный в республике, который ровно пополам разделен рекой Волгой»

Не обошел вниманием Михаил Афанасьев и сферу гостеприимства, для развития которой, по его словам, у Зеленодольского района есть мощный потенциал.

«Одним из преимуществ Зеленодольского района является его рекреационная зона. Наш район единственный в республике, который ровно пополам разделен рекой Волгой. Рядом с островом Щурячий есть искусственные острова площадью 80 гектаров. Это наш вариант Дубайской пальмы. Место очень популярное – здесь хорошая рыбалка, пляжи и условия для занятия водными видами спорта. Летом здесь десятки тысяч отдыхающих», – заметил он.

Поэтому в районе задумались над тем, как эффективно использовать эту территорию. «В настоящее время идут проектные работы по дноуглублению фарватера, очистке дна и организации проток», – уточнил докладчик.

Афанасьев также назвал Зеленодольский район «пионером глэмпинговой истории в Татарстане». «Работают два комплекса – “Урман Камп” и “Бест Глэмп”. В последнем построены дополнительные домики, спа-зона, шесть видов бань, ресторан на 100 мест и подогреваемый бассейн. Проект успешно развивается. Радует, что сегодня у нас строится еще ряд глэмпингов», – сообщил он.

В завершение глава района отметил, что этот год для Зеленодольска особенный, поскольку связан с празднованием 90-летия со дня получение статуса города. «Это солидный возраст и важная веха не только для нашего района, но и для всей республики. Старт праздничным мероприятиям будет дан 10 марта, в день присвоения статуса города», – заключил он.

Фарид Мухаметшин сообщил, что в рейтинге социально-экономического развития за прошлый год Зеленодольский район занял 24-е место, «ухудшив положение по шести позициям» Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

«Поставьте задачу – неиспользуемые земли максимально задействовать»

Показатели работы Зеленодольского района за прошлый год на сессии райсовета оценил Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин. Он сообщил, что в рейтинге социально-экономического развития за прошлый год район занял 24-е место, «ухудшив положение по шести позициям».

«Еще раз проанализируйте показатели, ситуацию надо исправить, – подчеркнул он. – Крупными и средними предприятиями отгружено товаров собственного производства на 51,8 млрд рублей – седьмое место в республике. А Зеленодольск – крупный город, здесь развита промышленность».

Председатель Госсовета РТ добавил, что по вводу жилья муниципалитет занял восьмое место в Татарстане – за прошлый год введено 90 тыс. квадратных метров. «Здесь тоже надо усилить работу», – продолжил он.

Мухаметшин также заметил, что последние четыре года в Зеленодольском районе снижается рождаемость и растет смертность. «В абсолютных цифрах убыль населения за прошлый год составила 1383 человека», – констатировал он.

Руководитель парламента обратил внимание и на рост преступности в районе в прошлом году на 4%. «Хотя предметно работали. Мы увидели, какая работа проводится в районе с молодежью, как организована ее занятость через кружковые движения. Появился молодежный центр. Но прошу обратить внимание на этот вопрос», – отметил он.

Кроме того, Мухаметшин призвал руководство Зеленодольского района ввести в оборот неиспользуемые сельскохозяйственные земли, которых, как выяснилось, в муниципалитете немало.

«Поставьте задачу – неиспользуемые земли, в том числе пахотные, хорошие угодья, максимально задействовать. В Зеленодольском районе 8518,3 гектара – заброшенная пашня. Решив эту задачу, можно серьезно пополнить продовольственную корзину. Можно перепахать и засеять кормовыми или зерновыми. Не упустите такую возможность», – сказал руководитель парламента.

Мухаметшин похвалил район за проделанную работу в сфере сельского хозяйства. «Вы входите в тройку лидеров среди муниципалитетов республики рейтинга эффективности сельского хозяйства. Это хороший показатель. Удержать его тоже непросто, но у вас есть возможность его улучшить», – заявил он.

По его мнению, руководству района нужно продолжить развитие индустриальных парков и промышленных площадок. «Это тот путь, по которому надо двигаться дальше. Это правильный путь для поддержки малого и среднего бизнеса, – резюмировал он. – В целом вклад, который внес район в развитие республики, очень важен».