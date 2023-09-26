«Еще один контрнаступ, и выдохнутся»: эксперт Кнутов – об ATACMS и ползучей эскалации США

Юрий Кнутов: «Поначалу, конечно, нашим войскам потребуется время наловчиться сбивать ATACMS. Но потом будет собрана телеметрия ракет и написаны соответствующие алгоритмы»

Фото: скриншот видео ютуб-канала «Лекторий Достоевский», youtube.com/@dostoverno_ru

ВС России понадобится время, чтобы приловчиться сбивать ATACMS

Юрий Альбертович, чем американские ATACMS отличаются от британских Storm Shadow, французских SCALP и других?

Это совсем другие ракеты. Примерно класса «Точка У». Вероятнее всего, американцы поставят ракеты устаревших модификаций. Там у них есть две версии: одна дальностью 140 км, а другая – 220 км. Особенность этих ракет в том, что они летят по баллистической траектории. С одной стороны, их не так просто сбить, когда они поднимаются на высоту до 50 км. Но когда подходят к цели, то становятся вполне предсказуемыми.

Я думаю, поначалу, конечно, нашим войскам потребуется время наловчиться их сбивать. Но потом будет собрана телеметрия ракет и написаны соответствующие алгоритмы. Если говорить о количестве этих ракет, была информация, еще до встречи Зеленского с Байденом, что Украине пообещали передать примерно 30 штук.

Я правильно понимаю, что это ничтожно маленькая партия?

Да, так и есть. Их поставляют, чтобы посмотреть, как эти ракеты будут себя вести, какие результаты покажут. Если мы говорим об их эффективности, то даже начальник начальник ГУР Министерства обороны Украины Буданов сказал, что будет передано небольшое количество ракет и это погоды на поле боя не сделает.

«Поначалу, конечно, нашим войскам потребуется время наловчиться сбивать ATACMS. Но потом будет собрана телеметрия ракет и написаны соответствующие алгоритмы» Фото: army-mil.us

Самый эффективный способ против ATACMS: удары по месту складирования

А если их поставят больше? В чем вообще тактическая цель поставки этих ракет?

Подобные типы ракет – Storm Shadow, SCALP, TAURUS – теоретически должны отодвинуть центры управления, снабжения ВС РФ до 250 км от линии фронта. За счет этого войска на передовой окажутся в положении, когда поставка оружия, боеприпасов, топлива будет крайне затруднена. И для сложности управления войсками. С точки зрения США и Украины, это усложнит снабжение российских войск на передовой и тем самым позволит Киеву прорвать оборону. Вот на это делается ставка.

И как с этим бороться?

У нас есть чем ответить. По данным ракетам С-400, С-300В4 и С-300ПМ2 хорошо работают. При определенных условиях работают «Панцири». Но вопрос в их количестве. Прикрыть фронт на 1000 км не просто. Поэтому основная задача для наших военных – пополнение наших ВКС (Воздушно-космических сил РФ) новыми системами.

А самое эффективное средство – своевременное обнаружение мест пересечения границ между Польшей и Западной Украиной, места складирования этих ракет и удары по ним до их применения. А непосредственно ПВО – это второй этап работы уже по остаткам, которые противнику удалось сохранить.

Что касается крылатых ракет, здесь еще важно уничтожение носителей – в первую очередь самолетов Су-24 и отчасти, может, Миг-29, Су-27. Их натовцы переделали для запуска крылатых ракет.

«У нас есть чем ответить. По данным ракетам С-400, С-300В4 и С-300ПМ2 хорошо работают» Фото: ru.wikipedia.org , CC BY-SA 4.0, Виталий Кузьмин

«Запад продолжает сбрасывать старые виды. А сейчас на этом еще и зарабатывает»

Историю поставок западного оружия можно назвать «ползучей эскалацией». Начиналось с бронежилетов, потом стрелковое оружие, «Джавелины», потом дальнобойные пушки и танки, потом крылатые ракеты, на очереди самолеты F-16. Почему США выбирают такую тактику и что может противопоставить Россия?

Особо опасными будут поставки самолетов F-16, которые являются носителями ядерного оружия. Тактика, описанная вами, связана с тем, что страны НАТО надеялись на то, что киевский режим быстро решит военные задачи, а санкции против России станут причиной переворота. Но этого не случилось. Наоборот, произошло усиление государства, концентрация промышленности, армия неплохо со своими задачами справляется. Запад понял, что без поставки тяжелых вооружений российскую экономику не измотать, поэтому такая эскалация и идет.

«Особо опасными будут поставки самолетов F-16, которые являются носителями ядерного оружия» Фото: ru.wikipedia.org, общественное достояние

А что делать, чтобы не допускать? Уничтожать это оружие с высокой эффективностью. Вот сейчас появились танки Abrams. Эта поставка ничего не решает, для их применения нужна тщательно подготовленная, спланированная операция, и только в этом случае они будут эффективны. Если их использовать просто в общем бою, они будут гореть, как все остальные танки.

Поэтому на сегодняшний день мы можем говорить о двух вещах: Запад продолжает сбрасывать старые виды вооружения, которые давно надо было списывать, утилизировать. На эти процессы и надо было бы тратить деньги. Но сейчас американцы на этом еще и зарабатывают. В ОПК США еще и появилась неплохая перспектива получить хорошее количество заказов от стран НАТО по нескольким списанным оружиям и боеприпасам. Тут просто бизнес и ничего личного.

«Вот сейчас появились танки Abrams. Эта поставка ничего не решает, для их применения нужна тщательно подготовленная, спланированная операция» Фото: mil-ru.ru

«На Украине все меньше мужиков, кто может держать оружие. Они либо становятся инвалидами, либо погибают»

А второй момент?

Американцы на сегодняшний день начинают переключаться на Китай, на Азиатско-Тихоокеанский регион, но продолжают попытки сломать Россию, хотя уже понимают, что это не просто. На мой взгляд, в отношении поставок оружия все это будет продолжаться. Но проблема в том, что на Украине все меньше мужиков, кто может держать оружие. Они либо становятся инвалидами, либо погибают. Я думаю, что Украины хватит еще на один контрнаступ, который они готовят в 2024 году, а потом они просто выдохнутся. И придется либо воевать НАТО самим, либо Украине идти на мирные переговоры. НАТО, на мой взгляд, не пойдет на войну против России. Поэтому второй сценарий более вероятен.

«Дефицит бюджета США – больше 33 трлн долларов, чему тут удивляться. В предвыборной борьбе, уверен, республиканцы попытаются насолить демократам» Фото: ru.wikipedia.org, CC BY-SA 3.0

Еще идут разговоры о том, что США должны до 1 октября принять новый бюджет. Вопрос подвис из-за споров о 24 млрд долларов для Украины…

У них так часто бывает. Дефицит бюджета США – больше 33 трлн долларов, чему тут удивляться. В предвыборной борьбе, уверен, республиканцы попытаются насолить демократам. Но надо признать, что среди республиканцев достаточно много политиков поддерживают Украину. Поэтому говорить о том, что большинство проголосует против выделения 24 млрд долларов на военную помощь Украине в следующем финансовом году, я бы не стал.