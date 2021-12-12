Еще один казанец командирован в «Нефтяник»

Защитник казанского «Ак Барса» Марк Янчевский усилит состав альметьевского «Нефтяника». Об этом сообщает пресс-служба команды.

Такая практика обмена игроками стала нормой в нынешнем сезоне после того, как летом «Ак Барс» и «Нефтяник» подписали договор о сотрудничестве.

В Альметьевске уточнили срок командировки казанского защитника. «Марк Янчевский командирован из „Ак Барса“ в „Нефтяник“ на время выездной серии игр».

«Нефтянику» предстоит сыграть четыре игры на выезде: с «Горняком-УГМК» (Оленегорск) — 13 декабря, «Зауральем» (Курган) — 15 декабря, «Челметом» (Челябинск) — 17 декабря и «Южным Уралом» (Орск) — 9 декабря.

На этой неделе из Казани в Альметьевск уже проследовал нападающий Артем Валеев.