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27 сентября 2021  16:46

Еще один долгострой в Казани получил заключение о соответствии

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Еще один долгострой в Казани получил заключение о соответствии
Фото: пресс-служба инспекции госстройнадзора РТ.

Многоквартирный дом №40 по улице Заслонова в Вахитовском районе Казани получил заключение о соответствии проектной документации. Об этом сообщает пресс-служба инспекции госстройнадзора РТ. 

После ввода объекта в эксплуатацию более 60 обманутых участников долевого строительства будут восстановлены в правах. Всего в 18-этажном доме 144 квартиры, общая площадь 10274,60 кв. метра. 

Изначально застройщиком проблемного дома являлась компания «Фирма „Свей“». В 2015 году дольщики должны были получить ключи от квартир, однако строительство было приостановлено. Работы возобновились лишь в апреле 2020 года по республиканской программе поддержки дольщиков, по которой застройщиком стало ООО ФСК «Бриз».

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