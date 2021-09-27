Еще один долгострой в Казани получил заключение о соответствии

Фото: пресс-служба инспекции госстройнадзора РТ.

Многоквартирный дом №40 по улице Заслонова в Вахитовском районе Казани получил заключение о соответствии проектной документации. Об этом сообщает пресс-служба инспекции госстройнадзора РТ.

После ввода объекта в эксплуатацию более 60 обманутых участников долевого строительства будут восстановлены в правах. Всего в 18-этажном доме 144 квартиры, общая площадь 10274,60 кв. метра.

Изначально застройщиком проблемного дома являлась компания «Фирма „Свей“». В 2015 году дольщики должны были получить ключи от квартир, однако строительство было приостановлено. Работы возобновились лишь в апреле 2020 года по республиканской программе поддержки дольщиков, по которой застройщиком стало ООО ФСК «Бриз».