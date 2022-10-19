Еще один американский миллиардер потребовал от Киева пойти на уступки России

Американский миллиардер и инвестор Билл Экман предложил свой вариант урегулирования конфликта на Украине. По его мнению, Киев должен пойти на уступки России, передает РИА Новости.

«До 1954 года Крым был частью России, и там живут в основном этнические русские. Это, очевидно, объясняет, почему мировое сообщество практически ничего не сделало, когда Россия присоединила полуостров в 2014 году», — заявил миллиардер.

Он также выступил против членства Украины в НАТО, подчеркнув, что «с каждым новым днем конфликта риск для всего мира растет», и отметил, что не видит «более реального пути к миру».

Напомним, в последнее время американский предприниматель Илон Маск активно комментирует конфликт на Украине. Так, миллиардер посчитал маловероятной победу Украины над Россией в случае начала тотальной войны и назвал Крым российским.

Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Президент Владимир Путин назвал конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.