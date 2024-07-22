Еще несколько фур со стройматериалами, хозтоварами и едой прибыли в ЛНР из Татарстана

Подшефные города Татарстана продолжают получать гуманитарную помощь из республики. Помимо овощей, продуктов питания и предметов первой необходимости, в Лисичанск и в Рубежное из разных городов и районов Татарстана доставляются строительные материалы, комплектующие для водопроводных сетей.

На днях в Лисичанск прибыли еще несколько фур. Одна из них – фура из Чистополя – привезла местным жителям различные хозяйственные товары и предметы для личной гигиены: чистящие средства, стиральные порошки, гели для душа.

Фото: © скриншот с видео

«Мы проезжаем в направлении подшефных городов более тысячи километров. Я привез сегодня груз, тут около пятнадцати тонн гуманитарки. Я считаю, что этой мой гражданский долг», – рассказал водитель большегруза.

На сегодняшний день объем этой помощи составляет более 150 тонн. Благодаря поддержке, которую оказывает наш Татарстан, в Лисичанске и в Рубежном активно продолжаются восстановительные работы объектов социальной инфраструктуры, жилых домов и идет подготовка к отопительному сезону.

Фото: © скриншот с видео

«Несмотря на частые угрозы, у нас не останавливаются ремонтные и строительные работы. Благодаря Татарстану мы выживаем. Вот из Лениногорска приехала очередная фура. Привезли стройматериалы, сантехнические трубы. Нас обстреливают, но мы продолжаем при поддержке республики восстанавливать город, а военнослужащие нас защищают. Спасибо России и Татарстану», – рассказал строитель, участвующий в восстановлении города.

Материал подготовлен при участии замгенерального директора ТНВ, руководителя Представительства ТНВ на новых территориях Алины Сулеймановой.