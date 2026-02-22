Еще не Большунов, но задел сделан. Как Коростелев оставил след на Олимпиаде в Италии

Савелий Коростелев не преподнес сенсации и не взял медалей на фоне гегемонии Норвегии, пока так и не заработав титул наследника Большунова, но россиянин оставил свое имя на слуху и за пару месяцев на мировой арене сумел стать большим лыжником, обходя более именитых мировых спортсменов. Чего не хватило и что это значит - в материале «ТИ-Спорта».





Фото: скрин трансляции YouTube

Шесть из шести. Клебо без Большунова правит и вершит в мировых лыжах

Перед стартом марафона интрига была лишь одна: сможет ли Йоханнес Клебо забрать шестое золото из шести возможных? Казалось бы, 50 км классикой — дистанция, где «дистанционщики» старой закалки должны были съесть спринтера. Но нынешний Клебо — это не просто спринтер, это машина, не имеющая слабых мест. Пока весь пелотон осторожничал, норвежцы включили «коллективный разум».

Уже на первых километрах Мартин Нюэнгет пошел в дерзкий отрыв, проверяя соперников на прочность. Никто не рискнул поддержать этот порыв, кроме самого Клебо и Эмиля Иверсена. Пока остальные выжидали, норвежское трио в связке с Савелием Коростелевым и французом Ловера начало методично «отцеплять» конкурентов.

К 15-му километру от претендентов на медали остались лишь крохи — даже великий Ийво Нисканен, не выдержав предложенного темпа, сошел с дистанции. Норвежцы показали то, чего нам так не хватает: идеальную командную работу. Они менялись, подтягивали друг друга и не давали лидерам продышаться. Это была победа не просто силы, а системы.

После финиша Клебо принимал поздравления, после чего мировой рекордсмен пожал руку Савелию Коростелеву, обменявшись репликами.

Александр Большунов

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

К сожалению, нам остается только гадать, сумел ли бы нарушить это тотальное верховенство Норвегии в мировых лыжах Александр Большунов, будь он на Олимпиаде. Коростелев же рассудил, что Сан Саныч норвежцам сильно не насолил бы:

«Большунов сказал, что здесь цирк: „Приезжай — и забирай медали“? Пусть приезжает. Шесть из шести [побед Клебо]. Нет, Большунов в его нынешнем состоянии не помешал бы ему», — заявил Савелий Sports.ru.

Дерзкий дебютант, заставивший понервничать топов мировых лыж

Путь Савелия Коростелева к Олимпиаде в Италии получился скомканным. Еще в начале этой зимы Савелий только следил за мировыми лыжами из прессы, соревнуясь лишь во внутренних российских стартах, а в декабре внезапно случился тот самый дебют на этапе Кубка мира в Давосе. Тогда многие полагали, что молодому лыжнику не хватит опыта, и он «сточится» под давлением мировых топов.

Однако за считаные недели российский лыжник прошел путь от загадочного новичка до реальной угрозы для лидеров пелотона. На этапе в Гомсе он серьезно потрепал нервы Клебо и другим норвежским звездам, едва не пробившись к медалям.

А уже на этой Олимпиаде штурм продолжился. Сначала был драматичный скиатлон (10 км + 10 км), где Савелий остановился буквально в шаге от подиума. Обидное четвертое место и всего 1,6 секунды отставания от француза Матиса Деложа. Тот эпизод до сих пор вызывает вопросы у экспертов: на 14-м километре дистанции Делож откровенно срезал угол, проигнорировав поворот и проехав его по прямой. Судьи на это нарушение не отреагировали, хотя именно эти секунды отделили Савелия от медали.

Фото: Федерация лыжных гонок РТ

Сам лыжник старался философски смотреть на такие инциденты, понимая, что в большом спорте «грязные» приемы иногда остаются безнаказанными. Важно, что несправедливый эпизод не выбил Савелия из равновесия. Да, Савелий не смог потеснить норвежских топов, но сумел оставить мощный задел, заявив, что Россия после почти четырех лет отсутствия все еще остается серьезной лыжной страной.

Изнанка марафонского ада: «Хотел сойти»

После неудачной «разделки» у Савелия была почти неделя, чтобы прийти в себя и подготовиться к марафону. Классический полтинник — дисциплина, которую точно нельзя назвать неудобной для россиянина, и надежды болельщиков, что здесь-то он точно поборется, были логичны.

На старте Коростелев не побоялся пойти за норвежцами. Скандинавы первый круг провели в режиме разведки, а потом просто «включили форсаж» и растянули пелотон в струну. Савелий держался в лидерах три круга, пока такие зубры, как Нисканен и Амундсен, один за другим сходили с трассы, не выдержав темпа. Савелий же продолжил гонку.

— На третьем круге я хотел сделать то же, что Амундсен и Нисканен, — признавался после гонки российский лыжник в интервью NRK.

— Но вы этого не сделали и закончили пятым.

— Мне без разницы: четвертый, пятый. Первая тройка была очень далеко, поэтому я просто дошел до финиша, — остался недоволен Коростелев даже таким положением.

В итоге впереди остались только норвежское трио, француз Ловера и наш Коростелев. Но Клебо с напарниками начали методично «дергать» Савелия. Сценарий был один и тот же: россиянин на зубах догонял их в подъемы, но на выходе из них ему не хватало сил, чтобы мощно растолкаться. На спусках норвежцы уезжали, а Савелию приходилось тратить вдвое больше энергии, чтобы закрывать просветы. Этот изматывающий режим стал роковым — в какой-то момент Клебо, Нюэнгет и Иверсен просто ушли в точку, а Коростелев остался один.

В какой-то момент по лицу Савелия было видно, что он недоволен лыжами — он то и дело качал головой, но даже переобувка не спасла ситуацию. Дело было не только в инвентаре, а в том, что силы просто кончились. Он пахал, пока организм окончательно не забастовал, из-за чего на последнем круге его обошел еще и француз Шели. В итоге — пятое место. Обидно, но упрекнуть Савелия не в чем: он выжал из себя всё, что мог на данный момент.

Характер есть, остальное должно приложиться

Да, Савелий пока не Александр Большунов с его умением разбавить норвежское доминирование и отобрать у них золото в великолепном стиле, но первые шаги Савелия, которые получились такими скомканными по времени, оставляют серьезную надежду. Сейчас остается только гадать, что было бы, если бы Коростелев участвовал в международных соревнованиях в последние четыре года, но это уже история. У нас есть парень, способный бороться и терпеть, даже когда тяжело.

Савелий Коростелев прошел на Олимпиаде «школу жизни» и вышел из нее игроком пока лишь околотопового уровня. Он не боится признавать свои слабости, и именно эта честность дает надежду, что парень будет расти над собой. Самое важное в таких случаях — признать свое несовершенство и начать работать над этим.

Фото: Федерация лыжных гонок РТ

«Надо потренироваться», — иронично написал Коростелев в своем телеграм-канале после гонки.

Пятое место в марафоне и четвертое в скиатлоне — это отличный фундамент для следующего олимпийского цикла. Если Савелий смог выдать такой перформанс спустя всего пару месяцев после официального появления в элите, то с набором опыта и марафонской «массы» он станет еще опаснее.