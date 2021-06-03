Еще на одном перекрестке Казани появилась «вафельная» разметка

В Казани на перекрестке улиц Тэцевская и Дементьева дорожники нанесли разметку «вафельница». Также установлены дорожные знаки, сообщает комитет по транспорту столицы РТ.

Эта разметка позволяет лучше отслеживать выезд на перекресток: правила запрещают автомобилистам выезжать на перекресток, если впереди образовался затор.

В Комитете напомнили, за такое нарушение водителю грозит штраф в 1 000 рублей.

Разметка и знаки появились на перекрестке «в целях увеличения пропускной способности и обеспечения безопасности дорожного движения».