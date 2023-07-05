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Экономика 5 июля 2023 11:41

Еще две организации Татарстана пополнили список «предприятий трудовой доблести»

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Раис Татарстана Рустам Минниханов присвоил двум татарстанским организациям звание «Предприятие трудовой доблести. 1941-1945 гг.» – список пополнили АО «Радиоприбор» и Татарстанский деревообрабатывающий комбинат. Указ опубликован на портале правовой информации.

«За значительный вклад в достижение Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов, массовый трудовой героизм и самоотверженность работников, обеспечивших бесперебойное производство военной и гражданской продукции в годы Великой Отечественной войны <...>», – сказано в документе.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что количество «предприятий трудовой доблести» увеличилось до 20.

Указ об учреждении нового почетного звания «Предприятия трудовой доблести. 1941 – 1945», которое позволит подчеркнуть мощный вклад республиканских производств в дело Победы в Великой Отечественной, Рустам Минниханов подписал 12 апреля 2022 года.
#предприятие трудовой доблести #Рустам Минниханов
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