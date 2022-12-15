Еще две новогодние елки зажглись в Челнах

Марафон открытия елок в Набережных Челнах продолжается — накануне заработала новогодняя площадка на Шишкинском бульваре. Все желающие смогли посмотреть праздничную программу «Новогодние мечты». Фотографии опубликованы в Telegram-канале мэрии Автограда.

В этот же день прошло праздничное открытие елки в микрорайоне «Бумажников». Юных челнинцев и их родителей поздравили главные волшебники — Дед Мороз и Снегурочка, а также представители администрации.

«Новогодний марафон открытия елок для челнинских детишек продолжается», — сказано в сообщении.

Сегодня, 15 декабря, зажгутся огни на новогодней елке в микрорайоне Замелекесье, а 16 декабря откроются новогодние елки в парке Победы, на площади перед дворцом культуры «Энергетик» и во дворе дома 38/13.

В субботу, 17 декабря, состоится торжественное открытие центральной городской елки на площади Азатлык. Здесь горожан ждет «Снежное волшебство» с маскарадным шествием.

В программе примут участие народные, сказочные и новогодние персонажи. На главной сцене выступят артисты и творческие коллективы города, прозвучат поздравления от Деда Мороза и Снегурочки.

Фото: мэрия Автограда.