Еще два украинских беспилотника сбили над Брянской областью

Сегодня вечером была пресечена еще одна попытка киевского режима атаковать объекты на территории РФ при помощи БПЛА, сообщает Минобороны.

По их информации, российская ПВО перехватила над Брянском два беспилотных летательных аппарата, один из которых удалось уничтожить прямо в воздухе.

Ранее мы сообщали, что сегодня, в районе 17.30, над Брянской областью был подавлен беспилотник самолетного типа. Жертв и разрушений не последовало.