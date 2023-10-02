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Еще два трамвайных маршрута в Казани перешли на бескондукторную систему оплаты
В Казани еще два трамвайных маршрута — №6 и №8 — вышли на линию без кондукторов. Об этом сообщается в телеграм-канале МУП «Метроэлектротранс».
«Всего бескондукторной системой будет оборудовано 118 единиц транспорта. Из них 48 трамваев, 70 троллейбусов, учитывая троллейбусный маршрут №2 (9 троллейбусов), который работал в тестовом режиме без кондуктора с 2021 года», — говорится в сообщении.
На сегодняшний день бескондукторная система действует в трамваях №1, 2, 3, 4 и в троллейбусах №6, 7, 9, 13. В ближайшее время их ряды пополнит троллейбус №12 — всего 16 транспортных единиц.
Новый способ оплаты начали активно внедрять на маршрутах электротранспорта города в сентябре. Как поясняли в мэрии Казани, из-за того, что на транспортных предприятиях не хватает кондукторов, билеты пассажирам зачастую продают водители. Для того, чтобы решить проблему с безбилетниками, на линиях усилена работа службы Контрольно-ревизионного отдела Метроэлектротранса.
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