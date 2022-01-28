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Происшествия
28 января 2022  16:57
Павел Климчак

Еще два казанских суда и судебный департамент эвакуируют из-за сообщения о взрывчатке

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Как стало известно ИА «Татар-информ», на электронные почты Авиастроительного и Советского районных судов Казани, а также в Управление судебного департамента по РТ поступило сообщение с угрозами минирования.

Из зданий эвакуировали всех людей. В данный момент на месте работают кинологи с собаками.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало о том, что Вахитовский суд Казани эвакуировали из-за сообщения о заложенном взрывном устройстве.

#эвакуация #суд #сообщение о заложенной бомбе
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