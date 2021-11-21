Еще два игрока УНИКСа присоединились к сборной России по баскетболу

В расположение мужской сборной по баскетболу в Санкт-Петербурге прибыли два игрока казанского УНИКСа — форвард Евгений Валиев и защитник Артем Комолов. Оба освободились из клуба после матча Евролиги с «Альбой» (85:71).

Накануне днем баскетболисты прилетели в Северную столицу и приняли участие в вечерней тренировке сборной России.

Теперь в составе национальной команды к стартовым матчам квалификации Кубка мира-2023 (с Италией 26 ноября и Исландией – 29-го) готовятся 12 игроков, среди которых есть еще один игрок казанского клуба — защитник Георгий Жбанов. Заявку на стартовый матч отбора тренерский штаб назовет вечером 25 ноября. В первоначальном списке кандидатов в сборную России значился и защитник УНИКСа Вячеслав Зайцев. Но есть основания полагать, что клуб его не отпустит из-за матчей Евролиги — 26 ноября в Белграде с «Црвеной Звездой» и 3 декабря дома с греческим «Олимпиакосом».