Еще два беспилотника ПВО перехватили в Калужской области

Еще два украинских БПЛА перехватили над Калужской областью, сообщает Минобороны РФ.

Ранее мы сообщали, что в Калужской области были перехвачены два украинских беспилотника, а спустя 10 минут российская ПВО ликвидировала беспилотник в небе над Брянской областью.