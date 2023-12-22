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СВО 22 декабря 2023 14:28

Еще два беспилотника ПВО перехватили в Калужской области

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Еще два украинских БПЛА перехватили над Калужской областью, сообщает Минобороны РФ.

Ранее мы сообщали, что в Калужской области были перехвачены два украинских беспилотника, а спустя 10 минут российская ПВО ликвидировала беспилотник в небе над Брянской областью.

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#спецоперация на Украине
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