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Еще десять объектов нематериального этнокультурного достояния включат в реестр Татарстана
В электронном реестре объектов нематериального этнокультурного достояния Татарстана размещена информация о 88 объектах. До конца года он пополнится еще десятью, сообщила министр культуры республики Ирада Аюпова на 47-м заседании Госсовета РТ.
«Министерство разработало положение о реестре объектов нематериального этнокультурного достояния. В настоящее время мы ждем предложения от всех научных и культурных сообществ по кандидатурам для формирования состава экспертного совета по оценке и отбору объектов», – сказала докладчик.
В августе в России утвердили положение о федеральном государственном реестре объектов нематериального этнокультурного достояния. Его цель – создать правовые и организационные основы для обеспечения культурной самобытности всех народов и этнических общностей в стране, а также сохранить этнокультурное и языковое многообразие, добавила Аюпова.
По ее словам, еще четыре года назад ни одного объекта Татарстана не было в федеральном реестре. На сегодня уже включено четыре, три объекта внесены в Антологию народной культуры.
Кроме того, в этом году направлены для включения в федеральный реестр проекты «Календарный обряд татар – Сабантуй» и «Техника и технология изготовления гуслей у кряшен Балтасинского района».
Электронный реестр объектов нематериального этнокультурного достояния Татарстана был создан в 2021 году.
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