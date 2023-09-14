Еще десять объектов нематериального этнокультурного достояния включат в реестр Татарстана

В электронном реестре объектов нематериального этнокультурного достояния Татарстана размещена информация о 88 объектах. До конца года он пополнится еще десятью, сообщила министр культуры республики Ирада Аюпова на 47-м заседании Госсовета РТ.

«Министерство разработало положение о реестре объектов нематериального этнокультурного достояния. В настоящее время мы ждем предложения от всех научных и культурных сообществ по кандидатурам для формирования состава экспертного совета по оценке и отбору объектов», – сказала докладчик.

В августе в России утвердили положение о федеральном государственном реестре объектов нематериального этнокультурного достояния. Его цель – создать правовые и организационные основы для обеспечения культурной самобытности всех народов и этнических общностей в стране, а также сохранить этнокультурное и языковое многообразие, добавила Аюпова.

По ее словам, еще четыре года назад ни одного объекта Татарстана не было в федеральном реестре. На сегодня уже включено четыре, три объекта внесены в Антологию народной культуры.

Кроме того, в этом году направлены для включения в федеральный реестр проекты «Календарный обряд татар – Сабантуй» и «Техника и технология изготовления гуслей у кряшен Балтасинского района».

Электронный реестр объектов нематериального этнокультурного достояния Татарстана был создан в 2021 году.