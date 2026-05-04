«Еще чуть-чуть и он бы ушел под воду»: в Казани девушка спасла тонувшего ребенка

Жительница Казани, 27-летняя Галия Ситдикова спасла ребенка, едва не утонувшего в городском озере. Происшествие случилось в Авиастроительном районе, на Третьем озере, возле Сухой Реки. Галия вместе с мужем ехали на рыбалку. Проезжая вдоль берега, ее супруг закричал: «Там мальчишка тонет!».

«Мы сразу выбежали из машины, один мальчик стоял на берегу, кричал. Кричал тонувшему мальчику: «Греби!, Плыви!». Другой мальчишка тонул в воде, в метрах 15 от берега он был. Тонул, он уже весь красный был, уходил под воду с головой. Обессиленный был, уже не барахтался», – с ужасом вспоминает Галия.

Галия сразу же бросилась на помощь: сняла кроссовки и кофту, прыгнула в воду и поплыла к мальчику. Женщине удалось подтащить мальчишку к берегу, там ребенка уже принял ее супруг. Мужчина, к слову, плавать не умеет, поэтому Галия сама решилась на столь отважный поступок, не подвергая риску мужа. И не зря.

«И вот уже у самого берега у меня силы закончились. Я вперед себя мальчика вытолкнула, где уже дно он доставал ногами. Там его муж подхватил, вытащил его на берег. Ребенок отдышался, сказал, что все нормально. Сильно воды не наглотался. И мы уже стали расспрашивать их, как все произошло», – продолжила Галия.

Выяснилось, что двое мальчишек в возрасте 8-9 лет проживают примерно в трех километрах от озера. Ребята решили поплавать на надувном матрасе. В какой-то момент один из них захотел выйти на сушу, а другой решил остаться. Он заплыл на глубину и матрас перевернулся. К тому моменту, когда Галия подплыла к мальчику, матрас был уже далеко.

«Я чувствовала только то, что обязана его спасти. У меня больше ничего в голове не было, кроме этой мысли. Я не думала о том, какая температура воды, какое там дно, что со мной будет. Я видела мальчика, что еще секунд 10 и он точно уйдет под воду и будет поздно», – вспоминает Галия.

Галия Ситдикова работает в логистической компании, сейчас находится в декрете. У нее есть маленькая дочь.