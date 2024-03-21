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Еще четыре незаконных торговых павильона демонтируют в Казани
Власти Казани продолжают бороться с торговыми точками и другими объектами, незаконно размещенными на улицах города. На этот раз под демонтаж попадут четыре торговых павильона, следует из нового выпуска сборника документов и правовых актов исполкома.
Две торговые точки находятся на улице Липатова, по одной — на Мамадышском тракте и проспекте Победы.
Собственникам отводится срок для добровольного демонтажа — до 25 марта 2024 года. Если этого не произойдет, до 23 июня объекты снесут принудительно.
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