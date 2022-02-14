Еще четыре крупных лыжных забега пройдут в этом сезоне в Казани

В текущем зимнем сезоне в Казани пройдут еще четыре крупных лыжных старта. Об этом сегодня на деловом понедельнике сообщил председатель городского Комитета физической культуры и спорта Альберт Салихов.

Забеги запланированы на 26–27 февраля, 5, 12 и 19 марта.

В частности, 26–27 февраля на стадионе «Локомотив» состоятся чемпионат и первенство Казани по лыжным гонкам памяти Героя России Сергея Ашихмина.

Позднее, 5 марта, на Казанском ипподроме пройдет гонка на Кубок мэра Казани. Она состоится в рамках соревнований Top Sprint.

Кроме того, 12 марта на стадионе «Локомотив» будет дан старт 55-му юбилейному Казанскому лыжному марафону.

Лыжный сезон завершится 19 марта в поселке Юдино. Здесь состоится Казанский юношеский лыжный марафон. Примерно 700 юношей и девушек от 12 до 18 лет примут участие в гонках на 5, 10, 20 и 30 километров.

Салихов сообщил, что в настоящее время идет регистрация на все забеги. Потенциальные участники могут оставить онлайн-заявку на портале мэрии города. Она доступна по ссылке.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что участниками ежегодных массовых лыжных гонок «Лыжня России-2022» стали свыше 21,5 тыс. жителей и гостей Казани.