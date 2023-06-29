Еще четыре дома в Казани признаны подлежащими сносу

В Казани еще четыре дома признаны аварийными и подлежащими сносу. Об этом говорится в постановлениях, опубликованных в сборнике документов и правовых актов исполкома столицы РТ.

Это многоквартирные дома №52 по ул.Тунакова, №21 по ул.10-я Союзная, №11 по ул.Рахимова, а также №25 по ул.Горьковское шоссе. Решения приняты после рассмотрения заявлений собственников помещений и заключения городской межведомственной комиссии.

Здания будут снесены в течение шести месяцев после принятия постановления. Все дома расположены на территории Кировского и Московского районов города.