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Еще четыре дома в Казани признаны подлежащими сносу
В Казани еще четыре дома признаны аварийными и подлежащими сносу. Об этом говорится в постановлениях, опубликованных в сборнике документов и правовых актов исполкома столицы РТ.
Это многоквартирные дома №52 по ул.Тунакова, №21 по ул.10-я Союзная, №11 по ул.Рахимова, а также №25 по ул.Горьковское шоссе. Решения приняты после рассмотрения заявлений собственников помещений и заключения городской межведомственной комиссии.
Здания будут снесены в течение шести месяцев после принятия постановления. Все дома расположены на территории Кировского и Московского районов города.
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