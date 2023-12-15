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Еще четыре беспилотника ПВО сбили в Курской области
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Сегодня в Курской области сбили еще четыре летательных аппарата ВСУ, сообщает Минобороны РФ.
БПЛА самолетного типа сбили при помощи дежурных средств ПВО.
Ранее мы сообщали, что в Курской области были сбиты два беспилотника.
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